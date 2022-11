Campania: approvato a maggioranza il documento di economia e finanza regionale 2023-2025 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Documento economico e finanziario regionale, che rappresenta il principale strumento di programmazione con il quale si definiscono gli obiettivi della manovra di bilancio, è, ancora una volta privo di quelle proposte ambiziose necessarie a cogliere l'opportunità di questo momento storico, contrassegnato dalla straordinaria opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un'occasione per promuovere la coesione sociale ed economica e per invertire il declino nel Mezzogiorno e ridurre i divari esistenti tra le aree geografiche del Paese, attraverso una vera ripartenza che deve, puntare, innanzitutto sulla valorizzazione delle aree interne - ha evidenziato il capogruppo del M5S, Michele Cammarano - per questo abbiamo presentato una nostra Risoluzione finalizzate, tra l'altro, al rafforzamento del capitale umano e della capacità delle amministrazioni, alla inclusione e alle pari opportunità, allo sviluppo infrastrutturale, all'energia verde, alla valorizzazione dei mestieri artigianali, alla formazione e al lavoro, alle attività produttive, alla internazionalizzazione delle imprese e al potenziamento delle Zes, alla valorizzazione dell'agricoltura delle aree interne". (segue) (Ren)