Consumi: Coldiretti, in Italia 5450 specialità. Campania prima con 580 prodotti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E se in Sardegna c'è la Sa Pompia un frutto simile al limone da cui si ricavano dolci e liquori, in Sicilia – ha continuato Coldiretti – molto tradizionale è la lenticchia di Ustica, coltivata là dove i trattori non possono arrivare, tanto che tutte le operazioni vengono fatte a dorso di mulo. Nelle Marche è tipico della tradizione contadina il Vino di visciole, un vino aromatizzato composto da visciole e da vino preferibilmente rosso Sangiovese o la Roveja, un legume antichissimo simili a piccoli piselli colorati. In Abruzzo invece – ha fatto sapere la Coldiretti – una specialità ricercata insieme alla famosa mortadella di Campotosto meglio nota, per la sua particolare forma, come Coglioni di mulo. Viene dal Trentino invece il Sedano rapa della Val di Gresta dal sapore delicato e dalla forma particolare, mentre giunge dalla Valle D'Aosta si preparano le flantse o flantson, pani di segale appiattiti, di solito a forma rotonda, a cui si aggiungono zucchero, burro, uvetta, mandorle e canditi. Infine, l'Umbria – ha concluso la Coldiretti – è orgogliosa della Fagiolina del Trasimeno, varietà rara e particolare di legume conosciuto fin dal tempo degli Etruschi o lo Zafferano di Cascia. (segue) (Ren)