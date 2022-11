Amalfi: il Duomo si illumina di rosso per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può rimanere indifferenti, occorre intervenire con urgenza per arginare qualsiasi forma di maltrattamenti. La prevenzione e il contrasto al femminicidio va realizzata ogni giorno - ha sottolineato l'assessore alle Politiche Sociali, Francesca Gargano – La leggera flessione del numero delle vittime nell'ultimo anno non deve arretrare l'azione di sensibilizzazione. Occorre ampliare il sistema di protezione: infatti, se l'ultimo dossier Istat delinea nel 2020 una crescita del servizio di Centri Anti Violenza (CAV) e delle case rifugio, tuttavia denota come queste si concentrino soprattutto al nord. È indispensabile ridurre questo divario che esiste nel Paese". (segue) (Ren)