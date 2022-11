Fisco: Moretta (Commercialisti), riforma improcrastinabile per salvare le imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia ha bisogno di una riforma fiscale equa e strutturale, ma anche innovativa. Una riforma che guardi finalmente al futuro - sottolinea Matteo De Lise, numero uno dell'Unione Nazionale Giovani Commercialisti -, rispondendo alle esigenze delle nuove generazioni di professionisti e imprenditori di avere nuove possibilità nel mercato globale. Dunque, un incentivo alla ripresa ma anche uno strumento che guardi al lungo periodo, a come si trasformerà il Paese nei prossimi anni. I giovani commercialisti sono in prima linea, certi che un fisco più semplice ed equo sia decisivo per l'economia italiana".Anche secondo Eraldo Turi, presidente dell'Odcec Napoli "la riforma è ormai improcrastinabile e rappresenta un'occasione unica, sia per la riduzione della pressione fiscale che rende meno attrattivo e competitivo il nostro Paese, sia per la razionalizzazione degli incentivi, ed infine per l'efficientamento dell'Amministrazione Finanziaria". Per il Cndcec (che ha concesso il patrocinio all'evento con Ungdcec e Odcec Napoli,) a portare l'indirizzo di saluto sarà il presidente Elbano de Nuccio, seguiranno gli interventi di Giulio Andreani, Marcello Pollio e Pasquale Saggese. (segue) (Ren)