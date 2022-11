Napoli: Lieto, pubblicata manifestazione di interesse iniziative e attività presso il Real Albergo dei Poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata pubblicata sul sito istituzionale del comune di Napoli la manifestazione di interesse per la creazione di un catalogo di iniziative e attività presso il Real Albergo dei Poveri. "Popap! -Popular Albergo dei Poveri" è un'iniziativa che si inserisce all'interno di una strategia di valorizzazione e rigenerazione urbana per il Real Albergo dei Poveri, uno degli edifici più grandi d'Europa ed è posizionato nel Centro Storico della città di Napoli, inserito fin dal 1995 nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. La manifestazione è finalizzata alla promozione e alla gestione di iniziative e attività per la valorizzazione e la conoscenza del Real Albergo dei Poveri, in una serie di finestre temporali. La prima finestra è prevista dal 12 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022. (segue) (Ren)