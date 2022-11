Torino: Stellantis e Politecnico rinnovano accordo cooperazione per 7,4 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Le trasformazioni epocali che interessano il mondo dell'auto stanno cambiando non solo le diverse attività di produzione, ma anche l'intero settore della mobilità: per spostarci in modo veloce, sicuro, confortevole e rispettoso per l'ambiente è necessario sviluppare nuovi saperi, anche intensificando la relazione tra università e industria - ha affermato il presidente di Stellantis John Elkann -. Rinnovando la felice collaborazione avviata ormai oltre 20 anni fa con il Politecnico, rafforziamo la nostra capacità di essere protagonisti dell'auto anche nel futuro, a Torino e in tutto il mondo". Mentre, il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, ha ricordato che, "Il rinnovo dell'accordo con Stellantis consolida un rapporto di partnership ormai ventennale, uno dei più longevi e fruttuosi per il nostro Ateneo, che riguarda tematiche di ricerca avanzata e interdisciplinare, un approccio al trasferimento tecnologico focalizzato sulla condivisione della conoscenza.