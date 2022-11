Campania: approvato dal consiglio regionale l'assestamento del bilancio di previsione 2022-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato a maggioranza l'Assestamento del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 e Seconda variazione di Bilancio della Regione Campania e lo schema di bilancio consolidato della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2021 e proposta al Consiglio regionale. "Il provvedimento - ha spiegato il presidente della commissione Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio del Consiglio regionale della Campania, Francesco Picarone (Pd) - si inserisce in un contesto sociale, economico e politico nazionale ed internazionale profondamente cambiato rispetto a quando è stato approvato il Bilancio di previsione regionale vigente, ed è teso a far fronte alle conseguenze economiche provocate dalla crisi energetica andando incontro ai settori regionali energivori". Il Consiglio ha inoltre approvato all'unanimità due ordini del giorno: il primo, a firma del presidente Oliviero e di altri consiglieri, per il "Sostegno alle iniziative contro il cibo sintetico" finalizzato ad impegnare il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca per sostenere la petizione di Coldiretti contro il cibo da laboratorio; il secondo per il "Ripristino del credito di imposta nella misura del 100% a favore dei titolari di licenza taxi per contrastare il caro carburanti" ad iniziativa del consigliere Severino Nappi (Lega) ed altri consiglieri. All'inizio dei lavori Oliviero ha annunciato la costituzione in Consiglio regionale del gruppo Più Europa composto dai consiglieri Salvatore Aversano e Luigi Cirillo. "Continueremo - le parole di Aversano - la nostra azione politica nell'interesse e per il rilancio della Campania e sosterremo l'azione della Giunta e della maggioranza". (Ren)