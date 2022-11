Campania: approvato a maggioranza il documento di economia e finanza regionale 2023-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato il documento di economia e finanza della Regione Campania. Trentanove i votanti: a favore 28, i contrari 8, gli astenuti 3. Il Documento è stato approvato a maggioranza, con il voto contrario dei gruppi del centrodestra e del Movimento 5 Stelle e l'astensione del consigliere Francesco Cascone (Fi), della vice presidente Valeria Ciarambino (gruppo misto) e del consigliere Gennaro Cinque (gruppo misto). "Alla luce dello scenario economico, totalmente cambiato a seguito del conflitto Russia-Ucraina, il Defcr delinea l'intera strategia di governo regionale di legislatura, declinandola settore per settore, aggiornando il sistema di obiettivi e programmi da raggiungere - ha spiegato il presidente della Commissione Regionale Bilancio - la Risoluzione di maggioranza impegna la Giunta a dare attuazione ai contenuti del Defr al fine di conseguire gli obiettivi regionali di crescita, produttività, occupazione, sostenibilità, anche per gli anni 2023-2025, indica i settori strategici per l'attuazione dell'indirizzo politico, tra cui sanità, lavoro, sicurezza, ambiente, semplificazione amministrativa, recovery fund e fondi europei". (segue) (Ren)