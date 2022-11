Istat: forte calo nel tempo per gli omicidi di uomini, più lieve per le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diminuzione dei tassi di omicidio volontario nel tempo ha riguardato in maniera preponderante gli uomini, meno le donne, in un andamento che vede le curve dei tassi di omicidio maschile e femminile, un tempo assai distanti, molto riavvicinate. Lo riferisce l’Istat nel suo report sulle vittime di omicidio nel 2022. Nei primi anni ’90 vi erano circa cinque uomini uccisi per ogni vittima donna; nel 2002 e nel 2021 tale rapporto è sceso rispettivamente a 2,6 e 1,6. Nel 2020 si registra un decremento netto del tasso per gli uomini (da 0,70 del 2019 a 0,59 per 100 mila maschi nel 2020), solo in parte compensato da una ripresa nell’anno successivo (0,64); dall’altro un lieve aumento per le donne rispetto al minimo storico del 2019 di 0,36 omicidi per 100 mila donne (0,38 nel 2020 e 0,39 nel 2021). La differenza sostanziale nella struttura per genere ed età si riscontra nelle età anziane. Infatti, per tutte le altre classi di età[i] le vittime maschili eccedono quelle femminili, con tassi specifici per età che le superano da un minimo di 1,3 volte per i minorenni a un massimo di 2,8 volte per i giovani di 18-24 anni. Le donne ultra sessantaquattrenni costituiscono il 39,5 per cento delle donne assassinate nel 2021, corrispondente a un tasso di 0,60 per 100 mila donne (0,49 il tasso corrispondente per gli uomini). Delle 303 vittime di omicidio volontario registrate nell’anno 2021, 184 sono maschi e 119 femmine (il 39,3 per cento del totale) mentre quasi una vittima su cinque è straniera. Il rapporto tra i sessi vede in proporzione una maggior presenza femminile di vittime tra gli italiani (il 40,0 per cento contro il 36,2 per cento degli stranieri). Nel primo semestre del 2021, l’83 per cento di vittime italiane è stato ucciso da italiani e il 5 per cento da stranieri (nel 12 per cento dei casi l’autore risulta non individuato). Nel 91 per cento dei casi le vittime straniere sono morte a opera di stranieri e per il 9 per cento per mano italiana. All’interno della cerchia familiare o affettiva, la percentuale di donne italiane uccise da connazionali raggiunge il 97 per cento mentre le donne straniere sono state uccise da altri stranieri nella totalità dei casi. (segue) (Rin)