Istat: forte calo nel tempo per gli omicidi di uomini, più lieve per le donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è possibile stabilire un movente per tutti gli omicidi. È quello che è accaduto nell’11,6 per cento dei casi nel 2021. I moventi rimangono indeterminati per il 16,8 per cento delle vittime maschili e solo per il 3,4 per cento di quelle femminili. Analogamente anche la probabilità di scoprire l’autore dell’omicidio è più alta nel caso di una vittima donna, proprio per la particolarità di questi delitti - che si verificano per lo più in ambito familiare e di coppia - e con conseguente restrizione del campo delle indagini a una cerchia ben delimitata. Tra i moventi degli omicidi, il primo posto è occupato da “lite, futili motivi, rancori personali” (45,9 per cento), valore rilevante per le vittime di entrambi i sessi (47,3 per cento per gli uomini e 43,7 per cento per le donne). Al secondo posto figurano i “motivi passionali” (11,6 per cento degli omicidi), con una netta distinzione per sesso (20,2 per cento per le donne e solo 6,0 per cento per gli uomini). Seguono i “motivi economici”, inclusi gli omicidi a scopo di rapina (6,9 per cento del totale) con un’incidenza maggiore tra le vittime maschili rispetto a quelle femminili (9,2 per cento e 3,4 per cento). Il restante 24,1 per cento (29,4 per cento donne e 20,7 per cento uomini) è imputabile ad altri motivi. Considerando le sole vittime straniere (58 nel 2021), la motivazione “lite, futili motivi, rancori personali” è più frequente rispetto all’intera popolazione (63,8 per cento), seguita da quella passionale (13,8 per cento), mentre i motivi economici rappresentano solo il 3,4 per cento del totale degli omicidi di stranieri. Il mezzo più utilizzato per l’omicidio è l’arma da taglio (che inevitabilmente è presente nelle case e quindi a portata di chiunque) con cui sono stati compiuti 119 dei 303 omicidi del 2021 (39,3 per cento del totale), utilizzata in proporzione maggiore contro le donne (43,7 per cento rispetto a 36,4 per cento delle vittime uomini). Diffuso è anche l’utilizzo delle armi da fuoco (30,0 per cento dei casi) che invece caratterizza gli omicidi di uomini (35,9 per cento contro 21,0 per cento). Dei 38 omicidi, tutti di uomini, per i quali non è stato individuato un responsabile, oltre i tre quarti (76,3 per cento) sono stati commessi con un’arma da fuoco. L’11,2 per cento degli omicidi è invece stato effettuato con armi improprie o corpi contundenti, mentre il 4,3 per cento è dovuto a lesioni o percosse. In questi due casi non si osservano particolari differenze di genere. Circa il 20 per cento degli omicidi di donne è stato compiuto con altre modalità, come ad esempio l’asfissia, lo strangolamento, il soffocamento (12,0 per cento per gli uomini). Se si considerano i soli stranieri, l’arma da taglio è quella prevalente (55,2 per cento degli omicidi), mentre le armi da fuoco sono state utilizzate solo nel 10,3 per cento dei casi. (Rin)