Napoli: domani workshop internazionale su crimini ambientali e transizione ecologica

- L’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (Pam) ha organizzato a Napoli, il 20 e 21 giugno 2022, la Conferenza di Alto Livello su “La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale”, insieme alla Regione Campania, all’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (Unodc) e la Fondazione Vittorio Occorsio, con la partecipazione dell’Istituto Interregionale di Ricerca sul Crimine e la Giustizia delle Nazioni Unite (Unicri). A seguito di tale Conferenza, gli Stati membri della Pam, i membri associati e i partner hanno adottato la “Dichiarazione di Napoli”, che ha sottolineato l’urgenza di combattere i crimini ambientali e di trovare soluzioni innovative per affrontare la questione. A tal fine, il vicepresidente della Regione Campania e assessorerRegionale all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola, ha proposto – nel corso della terza Sessione del convegno, dedicata ai reati ambientali – di intraprendere uno sforzo collettivo per la creazione di una banca dati transregionale unificata dedicata a raccogliere dati dalle aziende coinvolte nella gestione dei rifiuti, e ha suggerito lo scambio di buone pratiche con l’Unicri. Ha inoltre auspicato un rafforzamento della cooperazione tra Pam e Regione Campania in materia. La Dichiarazione di Napoli ha sottolineato l’urgenza di progettare soluzioni innovative per combattere i reati ambientali, tra cui una banca dati transregionale per raccogliere dati da aziende ed Enti che si occupano di gestione di rifiuti - disciplinata dal Decreto Legislativo n. 152/2006. In tale contesto, il workshop “Crimini Ambientali e Transizione Ecologica” - organizzato dalla Pam e dalla Cattedra Unesco “Ambiente, Risorse e Sviluppo Sostenibile” dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, in collaborazione con la Regione Campania e con l’Unicri, nel quadro del Programma Next Generation EU/Pnrr - costituisce un primo concreto seguito della Conferenza di Napoli, sia per l’Obiettivo 17 dell’Agenda 2030 - “Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile” - sia per gli Obiettivi del Programma “Next Generation UE/Pnrr”. Il workshop si chiuderà con la firma di un accordo di cooperazione tra l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e la Cattedra Unesco “Ambiente, Risorse e Sviluppo Sostenibile” del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.(Ren)