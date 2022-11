Logistica: Temi spa al Pharmexpo 2022 in rappresentanza di Gls Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla XIV edizione di Pharmexpo, che si terrà alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 25 al 27 novembre 2022, Gls Italy sarà rappresentata da Temi Spa, eccellenza della logistica campana e licenziataria esclusiva per Napoli e provincia della multinazionale tedesca del trasporto. Le principali piattaforme di e-commerce farmaceutico riconoscono a Temi Spa-Gls Italy il primato dell'expertise logistica nel trasporto dei presidi medici. "Abbiamo sempre riconosciuto il settore farmaceutico e parafarmaceutico di fondamentale importanza e peculiarità. – ha commentato Stefano Ippolito, direttore generale di Temi Spa – Gls, da oltre 5 anni, ha adottato nel network un sistema Haccp e lanciato il servizio Healthcare e, grazie al costante impegno, oggi siamo in grado di offrire un servizio di trasporto door to door di eccellenza. Temi spa ha costruito importanti sinergie sia con le eccellenze della distribuzione farmaceutica che con e-commerce farmaceutici di spiccato successo sul nostro territorio. – prosegue Ippolito, che aggiunge – Siamo, infatti, molto felici che molti di essi abbiano voluto manifestare la loro soddisfazione in alcune recensioni che abbiamo voluto condividere nell'allestimento in fiera: essere a conoscenza che il servizio per il quale ci impegniamo con passione ogni giorno, rappresenti per loro un fiore all'occhiello ed un elemento cruciale e strategico nella crescita del loro business, ci rende particolarmente orgogliosi e di stimolo a continuare su questa strada. Ci impegneremo affinché le partnership in essere diventino sempre più consolidate, continuando ad offrire 'Trasporti di Valore'", ha concluso Ippolito.(Ren)