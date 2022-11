Procida 2022: lunedì la proiezione del documentario "La cultura di un'isola" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento, al quale è prevista la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, costituirà un'occasione per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, studenti dell'IC. "A. Capraro" e dell' II.SS. "F. Caracciolo - G. da Procida" di incontrare alcuni imprenditori dell'isola come, Michele Trapanese fondatore dell'azienda "Echinoidea" che pratica l'allevamento sostenibile dei ricci, i pescatori Gennaro Manfredi e Antonio Trapanese; figure in grado di fornire spunti su approcci moderni e non convenzionali al mondo del lavoro, in diretto contatto con la ricerca scientifica e in grado di perseguire obiettivi di innovazione tecnologica e culturale nell'approccio alla risorsa mare, originalità e tutela ambientale, creando opportunità di lavoro dirette e indirette. La conduzione sarà affidata a Emanuele Auletta, giovanissimo autore e scrittore isolano. (Ren)