© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riunione del Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero per l'esame del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania 2023-2025. A seguire sarà esaminato il disegno di legge per l'"Assestamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 e seconda variazione di bilancio della Regione Campania". Napoli, Aula del Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale Isola F13 (ore 15) (segue) (Ren)