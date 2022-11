Sanità: al Monaldi percorsi anestesiologici e assistenza psicologica dedicata nella fase pre e post chirurgica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unità operativa complessa di chirurgia toracica dell'ospedale Monaldi di Napoli diretta dal dottor Carlo Curcio, si conferma all'avanguardia nella gestione dei pazienti. Non solo tecniche chirurgiche all'avanguardia, ma anche una gestione anestesiologica avanzata e integrata con una formazione psicologica mirata per imparare a comunicare la malattia nella maniera più appropriata, questi alcuni degli argomenti di cui si è discusso nel corso della seconda edizione del Thoracic Anesthetic Surgery Learning Pathway (corso di perfezionamento a numero chiuso destinato a chirurghi e anestesisti toracici esperti provenienti da tutta Italia promosso dall'Uoc di Chirurgia Toracica e dalla UOC di Anestesia e rianimazione dell'Azienda Ospedaliera dei Colli). Il corso ha avuto come obiettivo principale quello di approfondire le competenze chirurgiche e anestesiologiche necessarie per poter eseguire interventi con la tecnica V.A.T.S. (Chirurgia Toracica Video Assistita), una tecnica chirurgica mini invasiva per il trattamento di alcune neoplasie polmonari in cui il Monaldi è leader da anni. (segue) (Ren)