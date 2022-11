Imprese: Turi (commercialisti), vendita delegata telematica per procedure esecutive immobiliari è opportunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'illustrazione delle novità e su come procedere in un settore così delicato sarà affidata ai relatori, a partire da Maria Balletti (presidente della sezione XIV dell'Esecuzione del Tribunale di Napoli): "Abbiamo fatto una precisa scelta di campo puntando molto sulla procedura telematica. Ottimizzazione dei tempi e rispetto del principio di trasparenza sono per noi obiettivi imprescindibili". Per Giulio Cataldi (presidente della sezione V esecuzioni del Tribunale di Napoli): "Il confronto tra i diversi tribunali del distretto è un elemento fondamentale per garantire a tutti, cittadini, imprese e professionisti il maggior livello di trasparenza e affidabilità delle procedure esecutive". Per Roberto Peluso (presidente della sezione esecuzioni del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere): "Tutti i nuovi procedimenti di vendita saranno eseguiti sulle piattaforme telematiche in piena conformità delle linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura". Sulla stessa lunghezza d'onda Francesco Abete (presidente della sezione Esecuzioni del Tribunale di Torre Annunziata): "Quella di trovare prassi e soluzioni condivise è un'esigenza avvertita in tutti i tribunali. L'ambizione è quella di avviare una prassi unica in tutto il territorio nazionale per dare risposte concrete a tutti i protagonisti delle procedure esecutive ivi compresi i nostri ausiliari. L'incontro di domani è un altro tassello importante in questo percorso". (segue) (Ren)