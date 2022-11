Consumi: Coldiretti, in Italia 5450 specialità. Campania prima con 580 prodotti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricca e curiosa la lista delle specialità nazionali. In Basilicata nel piccolo borgo di San Chirico Raparo, in provincia di Potenza, dalle pieghe della cultura popolare e della tradizione gastronomica della tavola contadina si trova l'Arrappata, una zuppa di legumi e cereali, dai fagioli ai ceci, dal grano al farro, mentre nel Lazio – ha continuato Coldiretti – si può trovare il tarlo dell'aglio rosso di Proceno, conservato sott'olio e ideale come sfiziosità per gli antipasti, in Toscana la cucina povera vede in primo piano i Pici, una pasta fresca, simile agli spaghetti, che si realizza con acqua, farina e sale, e, i friulani vanno fieri della Porcaloca, un'oca intera disossata farcita con filetto di maiale, cucita a mano, legata cotta e affumicata. (segue) (Ren)