Consumi: Coldiretti, in Italia 5450 specialità. Campania prima con 580 prodotti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma specialità si trovano in ogni regione – ha spiegato Coldiretti – in Campania ci sono le Papaccelle, piccoli e coloratissimi peperoni più o meno piccanti che vengono per lo più utilizzati per le conserve sott'aceto, mentre in Emilia-Romagna è molto apprezzata – ha proseguito Coldiretti – l'anguilla marinata di Comacchio, pescata direttamente nella Valle del Delta del Po durante la stagione autunnale, frutto di una ricetta tradizionale. Il Veneto – informa la Coldiretti – va fiero del Sangue morlacco antico liquore del 1830 a base di ciliegie marasche chiamato così dal poeta D'Annunzio per il suo tipico colore rosso cupo, mentre il Piemonte schiera il Salame nobile del Giarolo, chiamato così perché fatto con i ritagli della lavorazione di parti "nobili" come pancetta, coppa e prosciutto. In Liguria – prosegue la Coldiretti – vanno fieri della marmellata e dello sciroppo di rose legata alla coltivazione tradizionale del fiore, i pugliesi hanno prodotti squisiti come i cardoncelli, una verdura selvatica dal gusto leggermente dolciastro. In Molise non si può rinunciare al tipico Fagiolo bianco mentre in Calabria – ha evidenziato la Coldiretti – tra i prodotti tradizionali più apprezzati ci sono l'Origano selvatico e la marmellata di Bergamotto. In Lombardia invece si degusta la Slinzega, salume stagionato e speziato di carne bovina, tipico della Valtellina. (segue) (Ren)