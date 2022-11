Amalfi: il Duomo si illumina di rosso per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si illumina di rosso il Duomo di Amalfi per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Come di consuetudine negli ultimi anni, in occasione della ricorrenza del 25 novembre istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'amministrazione di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha deciso di rinnovare ancora una volta il messaggio contro ogni forma di violenza, di sudditanza psicologica o di sottomissione economica, attraverso il monumento simbolo, la Cattedrale di Sant'Andrea, riconosciuta in tutto il mondo: le arcate, la facciata, le scale si colorano di rosso, in una sintesi visiva dell'urlo del dolore per scardinare le coscienze.Secondo i dati presentati dal Ministero degli Interni negli scorsi giorni, dal primo gennaio 2022 al 13 novembre sono 96 le donne uccise in Italia, di cui 84 in ambito familiare affettivo. Di queste, 49 hanno trovato la morte per mano di congiunti, compagni, mariti, ex. Rispetto allo stesso periodo del 2021 diminuisce il numero delle vittime di genere femminile (-7%). Una diminuzione si rileva, inoltre, per gli omicidi di donne commessi in ambito familiare/affettivo, che da 88 passano a 84 (-5%). Rispetto allo stesso periodo del 2021 risulta in flessione sia il numero di omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 65 scendono a 53 (-18%), sia le relative vittime donne, che passano da 59 a 49 (-17%). Circa una donna su tre nel mondo è vittima di violenza. (segue) (Ren)