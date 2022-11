Inps: 44 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate a ottobre 2022, -55,7 per cento rispetto al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di ottobre sono state circa 44 milioni, il 23,7 per cento in più rispetto al precedente mese di settembre (35,6 milioni) e il 55,7 per cento in meno rispetto a ottobre 2021, nel corso del quale erano state autorizzate quasi 99,4 milioni di ore. Lo riferisce l'Inps. Per quanto riguarda le singole tipologie d’intervento, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a ottobre 2022 sono state 24,7 milioni. Nel mese di settembre erano state autorizzate 15,8 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del 56,7 per cento. A ottobre 2021, le ore autorizzate erano state 33,8 milioni. Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a ottobre 2022 è di 13,4 milioni, di cui 5,3 milioni per solidarietà, con un decremento del 5,8 per cento rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (14,2 milioni di ore). Nel mese di ottobre 2022 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari a -11,8 per cento. (segue) (Com)