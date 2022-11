Sanità: Emiliano, con due miliardi diminuisce finanziamento a Ssn, governo lo dica chiaramente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il semplice aumento dei costi, due miliardi significa tenere la sanità più o meno allo stesso livello dell'anno precedente. Quest'anno c’è l’inflazione molto alta e quindi in sostanza c’è una diminuzione del finanziamento effettivo del Sistema sanitario italiano”. Lo ha detto il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e governatore della Puglia, Michele Emiliano, a margine della Conferenza delle Regioni parlando dei due miliardi destinati alla sanità dalla legge di Bilancio. “Il governo dovrebbe dirlo con chiarezza. Non si può dire di aver aumentato” i fondi “di due miliardi”, ha ribadito.(Rin)