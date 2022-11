Sanità: al Monaldi percorsi anestesiologici e assistenza psicologica dedicata nella fase pre e post chirurgica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'anno, abbiamo voluto approfondire, attraverso simulazioni di colloquio, anche l'aspetto psicologico dei pazienti che devono affrontare un percorso terapeutico di Anestesia e Chirurgia toracica affidando a Raffaella Manzo, una psicologa dell'Azienda il compito di far comprendere quali sono gli strumenti a disposizione dei sanitari per comunicare al meglio con i pazienti e i caregiver", ha spiegato ancora Curcio. "Il Corso ha messo ulteriormente in evidenza l'expertise degli specialisti delle UOC di Chirurgia Toracica e di Anestesia e rianimazione. L'Azienda Ospedaliera dei Colli, offrendo tecniche chirurgiche mininvasive, i più moderni protocolli anestesiologici e supporto psicologico in tutte le fasi della malattia, si dimostra ancora una volta all'avanguardia nella gestione di pazienti complessi che devono affrontare un percorso diagnostico e terapeutico impegnativo", ha affermato Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli. (Ren)