Diga Tammaro: Coldiretti Campania, record quota conferma urgenza invasi

- "Il raggiungimento della quota di laminazione a Campolattaro, in pochi giorni e prima dell'inizio dell'inverno, è la prova provata che l'acqua si può e si deve conservare. Gli investimenti sugli invasi sono un'urgenza da mettere in cima all'agenda politica. Non ci si può fermare alle allerte meteo per evitare rischi ai cittadini, ma bisogna lavorare per prevenire i rischi". Così Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti, dopo l'annuncio della Provincia di Benevento e dell'Agenzia Asea del traguardo dei 377,25 metri di altezza dell'acqua alla diga sul fiume Tammaro, il più grande lago artificiale della Campania. (segue) (Ren)