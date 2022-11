Inps: 44 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate a ottobre 2022, -55,7 per cento rispetto al 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi in deroga autorizzati nel mese di ottobre 2022 sono stati pari a 0,07 milioni di ore. La variazione congiunturale registra nel mese di ottobre 2022, rispetto al mese precedente, un decremento pari al -54,6 per cento. A ottobre 2021 le ore autorizzate in deroga erano state 17,9 milioni, con una variazione tendenziale del -99,6 per cento. Il numero di ore autorizzate a ottobre 2022 nei fondi di solidarietà è pari a 5,8 milioni e registra un incremento del 30,5 per cento rispetto al mese precedente. Nel mese di ottobre 2021 le ore autorizzate sono state 33,4 milioni, con una variazione tendenziale del -82,5 per cento. (Com)