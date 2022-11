Sanità: al Monaldi percorsi anestesiologici e assistenza psicologica dedicata nella fase pre e post chirurgica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di tecniche chirurgiche di altissima specializzazione per le quali è necessaria una costante formazione", ha dichiarato Carlo Curcio direttore della UOC di Chirurgia toracica dell'Azienda Ospedaliera dei Colli. "Al Monaldi - ha aggiunto - ci siamo specializzati nelle tecniche mini invasive e, negli anni, siamo diventati un punto di riferimento per molti centri italiani. Siamo una delle poche strutture ad avere percorsi specialistici anche per quel che riguarda l'anestesia, infatti le nostre equipe operatorie sono dotate di anestesisti toracici che ci assistono nella gestione del paziente non solo nella fase operatoria ma anche nella delicatissima fase del dopo intervento". E difatti l'anestesia toracica del Monaldi può contare su valutazioni preoperatorie dedicate (anche con il supporto di una moderna APP - sviluppata in azienda - dedicata ai complessi calcoli per la funzionalità polmonare), monitoraggi intraoperatori all'avanguardia (come ad esempio il controllo della percezione del dolore) e un reparto intensivo dedicato ai pazienti più fragili. Il tutto gestito da personale dedicato, coordinato dal dottor Antonio Corcione, che lavora secondo le più moderne evidenze disponibili. (segue) (Ren)