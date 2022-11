Imprese: Turi (commercialisti), vendita delegata telematica per procedure esecutive immobiliari è opportunità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli obiettivi del seminario sono stati illustrati da Gianluca Battaglia e Roberto Coscia (consiglieri delegati dell'ordine napoletano): "Abbiamo lavorato in commissione per confrontarci su questa importante novità: la straordinaria adesione all'incontro è la testimonianza che stiamo operando nella giusta direzione. Molti di noi lavorano con diversi tribunali e hanno evidenziato la necessità di uniformare il più possibile le prassi e le procedure operative". Sulla opportunità e necessità delle vendite delegate telematiche si è soffermata anche Carmen Padula (presidente dalla Commissione di studio Esecuzioni Immobiliari dell'Odcec Napoli): "La vendita delegata è fondamentale. Lo è per ottimizzare i tempi, per velocizzare le procedure ma soprattutto per garantire la maggiore trasparenza possibile e per limitare il più possibile eventuali situazione di turbativa d'asta". All'incontro parteciperanno anche Maria Ludovica Russo (Giudice dell'Esecuzione Tribunale di Napoli), Linda Catagna (Giudice dell'Esecuzione Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), Lorella Triglione (Giudice dell'Esecuzione Tribunale di Nola), Alessandro Auletta (Giudice dell'Esecuzione Tribunale di Napoli Nord), Emanuela Musi (Giudice dell'Esecuzione Tribunale di Torre Annunziata), Michela Palladino (Giudice dell'Esecuzione Tribunale di Avellino), Federico Toledo (Dottore Commercialista) e Ilaria Malagrida (Avvocato). (Ren)