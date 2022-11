Imprese: Turi (commercialisti):, pronti a sostenerle nella compliance normativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa iniziativa congiunta insieme all'Ordine dei Commercialisti - ha sottolineato Costanzo Janotti Pecci, presidente dell'Unione Industriali di Napoli - continuiamo la nostra azione a supporto delle imprese in una materia complessa come la necessità di adeguarsi in tempi rapidi all'evoluzione dei mercati globali. Un approfondimento utile per consentire alle aziende di far fronte ai vincoli normativi e regolamentari. E' in ogni caso sempre più pressante l'esigenza di introdurre nell'Unione Europea un sistema fiscale unico, che consenta alle imprese di competere ad armi pari". (segue) (Ren)