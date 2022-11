Imprese: Turi (commercialisti):, pronti a sostenerle nella compliance normativa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attuale contesto, anche per via di prescrizioni normative in tema di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili o per ineludibili istanze di carattere sociale e ambientale, impone una condotta manageriale di elevato spessore e non orientata solo ai risultati di breve. Una arretratezza nella cultura manageriale non è compatibile con lo sviluppo e la crescita di un'azienda, seppure operante in mercati potenzialmente interessanti", ha concluso il professore Roberto Maglio (Ordinario di Economia Aziendale dell'Università Federico II) che modererà l'incontro. Nel corso dei lavori saranno presentati due 'case studies' da Marco Romano (CFO Kiton) e Giovanni Lombardi (presidente del Gruppo Tecno). (Ren)