Sicurezza stradale: quattro tappe a Napoli per il roadshow Sii Saggio, Guida Sicuro (5)

- "Al fine di ridurre del 50% entro il 2030 le vittime e i feriti gravi degli incidenti rispetto al 2019, nel Piano vengono definite difatti le linee strategiche generali di intervento su governance della sicurezza, infrastrutture, veicoli e comportamenti, e linee specifiche per le categorie a maggior rischio", ha affermato Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania. "Il Pnss individua interventi di competenza sia delle amministrazioni centrali, alle quali spettano le proposte legislative, le misure di potenziamento dei controlli, gli interventi per migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali, le campagne di comunicazione e i progetti di educazione stradale, sia delle amministrazioni locali per gli interventi mirati sui territori, ed è per questo che abbiamo deciso di finanziare cone Regione Campania questo progetto attuato dall'Anci Campania in collaborazione con l'Associazione Meridiani", ha concluso Picarone. (segue) (Ren)