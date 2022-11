Legge Bilancio: Pedicini (Grren-Efa), colpiti poveri e ceto medio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aumentano le tasse per il ceto medio, che rappresenta la stragrande maggioranza degli italiani, oltre che quello che più di ogni altro fa girare l'economia del Paese. Si introducono i soliti favori a beneficio degli evasori fiscali. E si conclude con l'annunciato taglio al reddito di cittadinanza, che consente a milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà di mettere il piatto a tavola. La manovra che si appresta a varare il Governo Meloni è una palese minaccia alla tenuta sociale del Paese, soprattutto in questa fase di incremento indiscriminato del costo della vita, coi prezzi alle stelle di energia e beni di prima necessità". Lo ha dichiarato l'europarlamentare del Gruppo Greens/Efa Piernicola Pedicini. "Abbiamo a che fare con Governo ragionieristico, che non ha nulla da invidiare a quello a guida Draghi e che riporta la memoria alle manovre lacrime e sangue di Mario Monti, il cui unico obiettivo era far quadrare i conti sulla pelle di chi già fa i salti mortali per arrivare a fine mese. E che, piuttosto che creare nuova occupazione, taglia l'unica misura assistenziale a vantaggio di chi è stato messo fuori dal mercato del lavoro, spesso in un'età in cui è complicato ricollocarsi, o di chi un lavoro non ce l'ha mai avuto. Senza dimenticare l'accelerazione al processo di autonomia differenziata, che scaverà ancora più in profondità il solco tra il Nord dei ricchi e un Sud sempre più povero. Oggi più che mai serve un'opposizione concreta, che esca dai salotti e che non si limiti alle solite passerelle nelle piazze a favore di obiettivi e telecamere. Bisogna prepararsi alla mobilitazione dentro e fuori le istituzioni - ha concluso Pedicini - a tutela dei più deboli e delle fasce povere del Paese e per disinnescare una bomba sociale pronta a esplodere". (Ren)