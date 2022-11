Imprese: Turi (commercialisti):, pronti a sostenerle nella compliance normativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La compliance normativa delle imprese necessita di continui aggiornamenti per essere al passo con le esigenze dei mercati e con il processo di conversione digitale ed ecologica che caratterizzerà le sfide future delle aziende italiane. I professionisti svolgono, in quest'ottica, un ruolo fondamentale per affiancare gli imprenditori nelle scelte strategiche finalizzate al successo di questo percorso che significa tornare a essere competitivi in Italia e nel mondo". Queste le parole di Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli che ha presentato il convegno "Gli strumenti di governo per la creazione del valore: tra compliance normativa e nuove opportunità" promosso dall'Odcec Napoli e dall'Unione Industriali di Napoli che si terrà lunedì 28 novembre alle ore 15 presso la sede dell'Unione Industriali (piazza dei Martiri, 58). (segue) (Ren)