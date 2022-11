Covid: ricerca Università Torino, durante pandemia 1 giovane su 33 ha tentato il suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la pandemia, un giovane (sotto i 19 anni) su 6 ha pensato al suicidio e 1 su 33 ha tentato di togliersi la vita, con un incremento del 10 per cento del numero dei suicidi nel 2020 rispetto al 2019. Sono i dati allarmanti diffusi dall'Università di Torino all'interno di una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica 'eClinicalMedicine' del gruppo Lancet. Lo studio, guidato da Paola Dalmasso e Rosanna Irene Comoretto, ha preso in considerazione i dati riportati da studi condotti in vari paesi del mondo per un totale di circa 70 milioni di ragazzi e ragazze osservati in diversi contesti, come ad esempio nelle scuole (attraverso l'uso di questionari formulati ad hoc) oppure nelle strutture sanitarie. "Il nostro lavoro rappresenta la prima sintesi disponibile di letteratura sul fenomeno della suicidarietà nei giovani a livello mondiale a seguito dello scoppio della pandemia – ha affermato Rosanna Irene Comoretto -. (segue) (Rpi)