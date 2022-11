Covid: ricerca Università Torino, durante pandemia 1 giovane su 33 ha tentato il suicidio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giovani con vulnerabilità psichiatrica, non si è osservato un incremento significativo del fenomeno suicidario nella fase acuta della pandemia. Tuttavia, dalla seconda metà del 2020, abbiamo evidenziato un aumento del 15 per cento dei casi di ideazione suicidaria e del 26 per cento dei comportamenti suicidari", ha sottolineato Comoretto. Mentre la professoressa Paola Dalmasso, ha sottolineato che, " "questi risultati sono di grande interesse per la sanità pubblica, in quanto evidenziano l'impatto globale delle conseguenze indirette del Covid-19 sulla salute mentale e sul benessere dei giovani, soprattutto i più vulnerabili, e rappresentano una priorità da affrontare con urgenza", ha concluso. (Rpi)