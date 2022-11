Infanzia: Cappellacci (FI), via libera a 28 milioni per città riservatarie Fondo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte della commissione Affari sociali di Montecitorio allo schema del decreto ministeriale sul riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2022 (Cagliari, Roma, Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo). Ad annunciarlo in una nota è Ugo Cappellacci, di Forza Italia, presidente della XII commissione della Camera dei deputati. "Il Fondo nazionale è finalizzato a sostenere iniziative a livello nazionale, regionale e locale per promuovere i diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza. Le risorse potranno essere utilizzate dai Comuni riservatari coerentemente con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti mediante il V Piano nazionale di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva nonché con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale minorile", aggiunge il parlamentare. (Com)