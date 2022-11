Autonomia: Zaia, chi è contrario è contrario alla Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa non è la secessione dei ricchi o un atto di egoismo. Dico che l'Autonomia è scritta nella Costituzione, quello che chiediamo è previsto dalla Costituzione repubblicana. Quindi, chi è contrario all'Autonomia è contrario alla Costituzione". Lo ha detto, in merito alle critiche sull'Autonomia del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della puntata di "Controcorrente-Prima serata", in onda questa sera su Rete4. (Rin)