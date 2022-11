Torino: Lo Russo, all'assemblea Anci messaggio di forte unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo qui a Bergamo alla XXXIX Assemblea dell'Anci. La voce del Paese, questo il titolo di questa assemblea che raduna migliaia di sindaci e amministratori locali da tutta Italia alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un messaggio di forte unità nazionale, un comune sentire nello spirito di servizio alle nostre comunità ma anche una grande occasione di confronto sui temi che riguardano i comuni Italiani. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Servizi pubblici, ambiente, infrastrutture, politiche sociali e sviluppo dell'Italia passano anche dall'azione dei comuni. Che vanno aiutati e sostenuti nei loro difficili compiti. È questa la richiesta che come Sindaci formuliamo al nuovo Governo convinti come siamo che solo da una vera solidarietà e concordia tra istituzioni possiamo far ripartire il nostro Paese", conclude Lo Russo. (Rpi)