Cultura: scuole in campo per una sana agricoltura, a Pagani i nutrizionisti di Biologicamente

- L'agricoltura entra in classe per insegnare a riconoscere il buon cibo, perché prendersi cura della terra significa aver cura anche di sé. Domani, giovedì 24 Novembre, il team di Biologicamente torna nell'Agro Nocerino Sarnese per un secondo appuntamento con gli studenti dell'IC S. Alfonso M. de' Liguori di Pagani. Questa volta la nutrizionista Maria Colomba Di Sarno spiegherà dal punto di vista alimentare, qual è la differenza tra un prodotto biologico ed un altro proveniente da agricoltura intensiva. Il presidente di Terramore Carmine Papace che rappresenta la cooperativa promotrice di Biologicamente, illustrerà la differenza fra i metodi di coltivazione biologica e intensiva ed evidenzierà le proprietà organolettiche e gli eventuali residui chimici presenti nei veri prodotti. (segue) (Ren)