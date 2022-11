Imprese: Turi (commercialisti):, pronti a sostenerle nella compliance normativa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo farci trovare pronti a competere nella sfida della ripartenza economica e della transizione ecologica e digitale - ha dichiarato Maria Caputo, consigliere segretario dell'Odcec Napoli - utilizzando al massimo le risorse messe a disposizione del Pnrr e dai fondi europei. Per questo stiamo puntando in modo deciso sulla formazione e sull'informazione dei commercialisti affinchè siano in grado di rispondere alle esigenze di competenza e innovazione richieste dai mercati". "Il nostro obiettivo – ha aggiunto Carlo Palmieri, vice presidente 'Unione' con delega a Credito, Finanza e Fisco - anche attraverso le testimonianze di alcune autorevoli aziende associate, è di diffondere la conoscenza della strumentazione finanziaria e fiscale disponibile, finalizzata ad assicurare alle imprese un approccio corretto sia in termini organizzativi che strategici alle sfide per creare valore in un'ottica di sviluppo sostenibile". (segue) (Ren)