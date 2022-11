Sicurezza stradale: quattro tappe a Napoli per il roadshow Sii Saggio, Guida Sicuro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati Isat nel 2021 sono stati 2875 i morti in incidenti strada in Italia, + 20%rispetto all'anno precedente; 204.728 i feriti, +28,6% e 151.875 gli incidenti stradali , +28,4%. le vittime entro le 24 ore sono 2397 mentre si contano 478 deceduti dal secondo al trentesimo giorno dall'evento. Con riferimento ai soli monopattini elettrici , dal 2020 gli incidenti stradali che li vedono coinvolti, registrati in tutte le province italiane passano da 564 nel 2020 a 2101, i feriti da 518 a 1980, i morti entro 30 giorni sono 9. Tra i comportamenti errati alla guida, i più frequenti sono la distrazione, spesso dovuta all'utilizzo di cellulari mentre si guida; il mancato rispetto della precedenza; la velocità troppo elevata. "La formazione dei giovani è un investimento per il futuro del Paese e l'azione di educazione stradale e sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale del progetto #siisaggioguidasicuro è in linea con le strategie di azione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030 e dell'EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 – Next steps towards 'Vision Zero'", ha dichiarato Alfonso Montella, professore di sicurezza stradale all'Università di Napoli Federico II e Presidente del Cts "Sii Saggio, Guida Sicuro". (segue) (Ren)