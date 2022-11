© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, convegno dal titolo "Donne e Sport: Respect", promosso da Sergio Colella, consigliere metropolitano delegato in materia di Sport, Giovani ed Eventi. Interverranno, tra gli altri, Sergio Roncelli presidente Coni Campania, il Napoli calcio femminile, le atlete delle Fiamme Oro e Barbara Damiani allenatrice di pallanuoto, tra le pioniere dello sport in calottina al femminile a Napoli e in Italia. Napoli, Città Metropolitana, Piazza Matteotti (ore 11) (segue) (Ren)