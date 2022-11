Campania: question time questa mattina in consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto dalla vice presidente Valeria Ciarambino, si è riunito questa mattina per il Question Time. A rispondere alle interrogazioni in rappresentanza della Giunta regionale è stato l'assessore regionale al lavoro e attività produttive, Antonio Marchiello. Sono state discusse le seguenti interrogazioni: "Richiesta delucidazioni scorrimento graduatoria assistenti e collaboratori amministrativi Asl Napoli 1" del consigliere Pasquale Di Fenza (Azione-Moderati), il quale ha sottolineato: "ci sono tante persone che sono in attesa di tale adempimento e, quindi, chiedo di conoscere lo stato dell'iter di tale procedimento per dare una speranza ai tanti giovani che hanno partecipato a tale concorso". "Avendo completato l'iter concorsuale, l'Asl Napoli ha reso noto di aver utilizzato tale graduatoria fino al posto n. 318 e di averla messa a disposizione di altre aziende, tra cui l'Asl di Salerno, di Benevento, di Avellino, e Azienda ospedaliera Federico II", ha spiegato Marchiello; "Centri convenzionati che erogano prestazioni relative al codice di esenzione D97"della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto) che ha evidenziato "la necessità di applicare tale codice di esenzione per poter fruire in convenzione degli esami previsti anche presso alcune strutture private convenzionate specificate in quanto ciò è fondamentale per la prevenzioni dei tumori al seno e all'utero di natura ereditaria che molto spesso riguardano giovani donne". "La Direzione Regionale della Salute precisa che, ad oggi, non sono state segnalate inadempienze da parte dei centri privati accreditati citati, accreditati per il settore laboratoristico, ma, se giungessero tali segnalazioni, la Regione interverrebbe tempestivamente"; "Stato di avanzamento del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la sclerosi multipla e dei Percorsi diagnostici terapeutico assistenziali regionali" del capogruppo del M5S Michele Cammarano, che evidenziato: "non risulta che la Giunta abbia approvato il PDTA per tale patologia, si tratta di uno strumento fondamentale che va adottato tempestivamente per offrire ai cittadini una risposta sanitaria appropriata sia sul piano sanitario che organizzativo". A seguito delle rassicurazioni dell'assessore Marchiello sulla prossima adozione del provvedimento, il consigliere Cammarano ha invitato a porre in essere una campagna di sensibilizzazione che possa consentire la diagnosi di tale patologia; "Adempimenti dei medici dipendenti del Servizio Sanitario Regionale alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia, ricovero ospedaliero e accesso al pronto soccorso", del consigliere del M5S Gennaro Saiello: "molti medici di medicina generale convenzionati denunciano che la gran parte dei medici ospedalieri e di Distretto, dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, non rilasciano le certificazione adducendo che non è di loro competenza l'invio all'Inps", ha spiegato Cammarano, in sostituzione del collega di partito. "Si tratta di un obbligo di legge, che va garantito, e quindi ci attiveremo affinchè tale norma venga attuata a tutela dei medici di base e dei pazienti", ha detto Marchiello; "Criticità della viabilità del casello autostradale di Castellammare di Stabia" del consigliere Francesco Iovino (Italia Viva) che ha sottolineato le problematiche di viabilità che interessano la strada di collegamento con la Penisola Sorrentina. "La strada di cui trattasi è gestita da Anas ma daremo comunque il nostro supporto", ha risposto Marchiello. Sull'interrogazione "Commissario straordinario Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, determinazioni" , il consigliere Severino Nappi (Lega) ha specificato che "essa necessita di una risposta immediata da parte della Giunta in quanto si tratta di un Consorzio di bonifica che ha circa 50 dipendenti e gestisce milioni di euro per le sue attività". (Ren)