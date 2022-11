Sicurezza stradale: quattro tappe a Napoli per il roadshow Sii Saggio, Guida Sicuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli gli incontri prendono il via domani, giovedì 24 novembre alle ore 09,30 dall'Aula De Sanctis dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto per poi far tappa venerdì 25 novembre alle ore 09,30 presso il Salone delle Grida della Camera di Commercio di Napoli, Piazza G. Bovio. Sabato 26 novembre alle ore 11,00 appuntamento al Centro Equestre "Il Cavaliere Country Club", via Raffaele Ruggiero. Ultima tappa prevista nel mese di novembre il giorno 30 alle ore 09,30 presso l'Aula Magna Leopoldo Massimilla della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Piazzale Tecchio. I saluti istituzionali sono affidati a Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Edoardo Cosenza, Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica del Comune di Napoli e Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, Gaetano Cupello, Vicario della Prefettura di Napoli, Matteo Lorito, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Francesco Pirozzi, Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Andrea Prota, Direttore del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Domenico Tafuri, Direttore del Dipartimento Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, Antonio Parlati, Direttore del Centro di produzione Rai di Napoli, Sergio Roncelli, Presidente del CONI Campania, Gianfranco Coppola, Presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, Ciro Fiola, Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Gianluca Perrotta, Area Manager GSA - Gruppo Servizi Associati S.p.A. e ai Consiglieri Regionali Bruna Fiola e Franco Picarone. I formatori che saliranno in cattedra sono: Alfonso Montella, Roberto Fasanelli; Francesco Timpone; Nicola Pasquino; Maria Rella Ricciradi; Antonella Scarano dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Giuseppe Cortese dell'Associazione Meridiani; don Tonino Pamese, Presidente della Fondazione Polis; Teresa Esposito, Medico Chirurgo Specialista Scienze dell'Alimentazione e Genetica Molecolare - Dirigente Medico ASL Napoli 3 SUD; Roberto Schiavone di Favignana, Presidente di Humanitas, Stefania Napolitano, Valentino Mariniello e Aldo Mannarelli, della Polizia Stradale del Compartimento Campania e Basilicata; Fabio Ibba del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Napoli Ciro Esposito, Comandante della Polizia Locale di Napoli. A coordinare i lavori: Gino Aveta, autore televisivo Rai; Sonia Di Domenico, presenter dell'Associazione Meridiani; Marco Mansueto della scuola regionale dello sport CONI e Vanni Fondi, giornalista Corriere del Mezzogiorno. Prevista la presenza dei testimonial Gigi e Ross e Alessandro Bolide da Made in Sud.Un progetto, quello di Sii saggio, guida sicuro che, data la sua importanza viene veicolato nelle scuole e nelle sedi istituzionali e da quest' anno anche presso le Università. (segue) (Ren)