Napoli: venerdì flash mob a Piazza Municipio contro la violenza sulle donne

- In occasione della Giornata contro la violenza sulle Donne - venerdì 25 novembre, alle ore 9, in Piazza Municipio – si terrà il Flash Mob "Re-memeber, Affinché non accada mai più", organizzato dall'associazione Mai più violenza infinita Onlus, in collaborazione con il comune di Napoli, Unicef ed Associazione O.M. In apertura della manifestazione - alla presenza del sindaco Manfredi, dell'ex presidente della Camera Roberto Fico e dell'assessore alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante – l'attrice Isa Danieli declamerà alcuni versi dedicati alle donne. In piazza saranno posizionate delle sagome nere, a ricordare le vittime di femminicidio del 2022, ed ognuna riporterà un QR-code che rimanda alla singola storia oltre al numero di emergenza nazionale 1522 istituito per le richieste di aiuto e sostegno contro la violenza e lo stalking. Accanto ad ogni figura ci sarà un'adolescente che pronuncerà il nome della vittima come grido di No alla violenza. Parteciperanno al momento di condivisione, oltre a numerose scuole, le associazioni Addi e Aism. (segue) (Ren)