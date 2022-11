Napoli: dal 25 al 27 novembre torna Pharmexpo, la fiera B2B del settore farmaceutico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna con la sua quattordicesima edizione Pharmexpo - la fiera B2B del settore farmaceutico, l'unica manifestazione del centro-sud Italia dedicata al settore che mette in contatto farmacisti, medici ed operatori con le aziende - con l'appuntamento in programma dal 25 al 27 novembre alla Mostra d'Oltremare di Napoli (viale Kennedy, 52). Tutte le informazioni sono sul sito www.pharmexpo.it. "Pharmexpo, la fiera-evento di settore nata per creare un momento di incontro tra tutti gli attori della filiera del farmaco, è cresciuta in questi 15 anni - ha sottolineato Vincenzo Santagada, presidente dell'ordine dei Farmacisti di Napoli e assessore comunale alla Salute - collocandosi tra gli eventi leader nell'ambito dell'health care, del beauty care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia. La manifestazione rappresenta un punto di incontro fondamentale tra la professione, il mondo dell'industria e il farmacista e attraverso i vari tavoli proposti dall'Ordine ha dato l'opportunità di confrontarsi e generare spunti di riflessione per aprire nuove strade di sviluppo professionale". (segue) (Ren)