Napoli: domani incontro su servizi educativi e sociali per minori disagiati

- Domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 15.00, presso la Sala Compagna di Castel dell'Ovo, si terrà l'incontro su "Il Piano di Azione Nazionale per la Garanzia e l'Infanzia: sfide e opportunità", organizzato dall'assessore all'Istruzione, Maura Striano, e dedicato al Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili ed ai programmi necessari alla sua attuazione. L'"European Child Guarantee" è un'iniziativa della Commissione Europea, volta a garantire le pari opportunità e l'accesso ai servizi essenziali a tutti i ragazzi minorenni a rischio povertà o esclusione sociale. Il piano riguarda in particolare i servizi di cura per la prima infanzia, le attività educative e scolastiche, l'erogazione di servizi sanitari, l'accesso ad alloggi adeguati e ad un'alimentazione sana. (segue) (Ren)