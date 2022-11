Napoli: senso unico pedonale a San Gregorio Armeno nel periodo natalizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prossimo 3 dicembre, al fine di garantire nel periodo natalizio una mobilità più efficiente ed una migliore vivibilità dell'area dei Decumani, sarà attivo il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno dall'intersezione di via San Biagio dei Librai/Vico Figurari, in direzione Piazza San Gaetano. Il provvedimento sarà in vigore – soltanto nei giorni e negli orari espressamente indicati nell'ordinanza del comune di Napoli - nel periodo compreso tra il 3 e il 24 dicembre prossimi. (Ren)