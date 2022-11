Lega Campania: Nicholas Esposito nuovo coordinatore regionale dei dipartimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina di Esposito alla guida dei Dipartimenti regionali della Lega è un passo in avanti per i nostri giovani. Un riconoscimento importante che premia il merito e le competenze. Avanti Futuro". È quanto ha dichiarato l'eurodeputato Valentino Grant, coordinatore regionale della Lega in Campania."Ringrazio il coordinatore regionale Valentino Grant per la prestigiosa nomina alla guida dei Dipartimenti regionali della Lega in Campania. Incarico che mi accingo a ricoprire con grande entusiasmo, conscio della responsabilità di promuovere iniziative a sostegno di una forza politica protagonista e di governo. Mi complimento con il mio predecessore, il prof. Aurelio Tommasetti, che si appresta ad intraprendere un percorso istituzionale nel Consiglio regionale. La Lega in Campania è presente e gode di ottima salute", ha affermato Nicholas Esposito, coordinatore regionale dei Dipartimenti della Lega in Campania.(Ren)