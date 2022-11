Riforme: Cattaneo (FI), presentato ddl per riordino Province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho presentato un disegno di legge per riordinare il tema delle province. Credo che sia il tempo di dare la parola ai cittadini e tornare alla direzione diretta di quell'ente. La riforma Delrio è rimasta a metà, incompiuta, le province non sono state smantellate, ci sono ma non hanno soldi, un misto che non ha mai funzionato. Noi prendiamo una decisione, per tornare all'elezione diretta del presidente della provincia". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo questa mattina a Skytg24. (Rin)