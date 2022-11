Imprese: Turi (commercialisti):, pronti a sostenerle nella compliance normativa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Francesco Orefice (presidente della Commissione Strategie e Controllo dell'Odcec Napoli): "Le problematiche che incontrano le Pmi sono due: da un lato la definizione di assetto organizzativo amministrativo e contabile poiché il codice civile non fornisce alcuna indicazione al riguardo e, dall'altro, la definizione di adeguatezza e di corretto funzionamento che in realtà risultano caratteristiche assolutamente obbligatorie per consentire agli amministratori di essere esenti dalle responsabilità in caso di conclamata insolvenza dell'impresa. "Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - ha ribadito Pierluigi Di Micco (segretario della Commissione Strategie e Controllo dell'Ordine partenopeo) - contiene un forte richiamo al dovere di sana gestione aziendale e di adeguatezza degli assetti organizzativi . L'imprenditore deve segnalare, nello sviluppo della gestione, l'attuazione degli strumenti previsti per il superamento della crisi e la salvaguardia del patrimonio aziendale". (segue) (Ren)