Regioni: domani Conferenza su Autonomia e ripartizione finanziamenti Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Massimiliano Fedriga convoca la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24 novembre alle ore 12. All'ordine del giorno: proposta di riparto della disponibilità finanziaria per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2022; prosecuzione del dibattito sull’attuazione dell’art. 116, III comma della Costituzione; con la partecipazione in videoconferenza del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. (Rin)